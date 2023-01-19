ارتفاع أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. «جيزة 96» يقفز لـ7800 جنيه

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات قد سجلت ارتفاعا ممتازا لليوم الثالث على التوالي ليقفز سعر قنطار القطن طويل التيلة جيزة 97 لـ6500 جنيه اليوم الخميس، وذلك طبقاً لما تم تداوله اليوم عبر المزادات العلنية التي أجريت في شتي ربوع محافظات مصر.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأشار أبو اليزيد لـ«الوطن» إلى أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات قد شهدت ارتفاعا يصب في مصلحة مزارعي القطن، موضحا أن محصول القطن خلال عام 2022 المنقضي حقق ارتفاعا جيدا للغاية وحالياً.

سعر قنطار القطن جيزة 96 بواقع 7800 جنيه.

سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 5700 حتى 6500 جنيه.

استقر سعر قنطار القطن جيزة 94 من 6100 حتى 6650 جنيهًا.

سعر قنطار القطن جيزة 92 يبدأ من 6000 حتى 6100 جنيه.

سعر قنطار القطن جيزة 86 يبدأ من 5750 حتى 6300 جنيه.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات والمنتج

وأوضح الدكتور محمد أبو اليزيد أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت ارتفاعا ممتازا في الأسعار وذلك في ختام تعاملات الأسبوع لجميع أصناف القطن طويل التيلة المنزرع مشيرًا إلى أن ما حققه جني محصول القطن خلال عام 2022 المنقضي بلغ مليونين و600 ألف قنطار قطن طويل التيل.