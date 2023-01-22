أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. طن «جيزة 96» يقفز لـ8250 جنيها

شهدت أسعار القطن اليوم بالمحافظات ارتفاعا كبيرا، ليقفز سعر قنطار طويل التيلة من صنف «جيزة 96» لأعلى مستوى له خلال هذا الموسم، كما ارتفعت الأصناف الأربعة الأخرى، وذلك خلال تعاملات البيع عبر المزادات العلنية التي عُقدت في محافظات الجمهورية.

ارتفاع أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت ارتفاعا مما يعود بالنفع على المزارعين في شتى محافظات الجمهورية، حيث سجل سعر القنطار القطن التالي:

- قفز سعر قنطار القطن جيزة 96 إلى 8 آلاف و250 جنيهاً.

- يتراوح سعر قنطار القطن جيزة 97 من 5900 حتى 6650 جنيهاً.

- قنطار القطن جيزة 94 سجل 6300 حتى 6850 جنيهاً.

- قنطار القطن جيزة 92 يبدأ من 6050 حتى 6200 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 86 من 6100 حتى 6600 جنيه.

المساحات المنزرع قطنا في المحافظات

وأوضح «أبواليزيد»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، جيدة وتصب في مصلحة قطاع كبير من المزارعين في المحافظات المنزرعة بالمحصول خلال عام 2022 المنقضي، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة 317 ألف فدان قطن طويل التيلة وفائق الطول، ولافتاً إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج وجودة القطن طويل التيلة بلا منافس بين دول العالم.