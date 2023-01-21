أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. قنطار «جيزة 96» يسجل 8 آلاف جنيه

سجلت أسعار القطن اليوم بالمحافظات، ارتفاعا جيدا للغاية ليحقق صنف جيزة 86 مفاجأة مدوية في سعر قنطار القطن طويل التيلة، اليوم السبت، كما قفز سعر قنطار جيزة 94 بواقع 150 جنيهاً لكل قنطار قطن مباع، وذلك عبر حركة البيع من خلال المزادات العلنية التي عقدت في محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي من العام الجاري 2023.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ «الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، قد سجلت ارتفاعا كبيرا في بعض أصناف القطن واستقرارا في أسعار أصناف أخرى، لافتاً إلى أن سعر القطن اليوم يصب في مصلحة المزارعين بشكل كبير، ليسجل سعر قنطار القطن اليوم السبت كالتالي:

استقر سعر قنطار القطن جيزة 96 بواقع 8000 آلاف جنيه.

سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 5800 حتى 6550 جنيهاً، وسط ارتفاع بلغ 100 جنيه لكل قنطار.

سعر قنطار القطن جيزة 94 بـ 6250 حتى 6800 جنيهاً، وسط ارتفاع بواقع 150 جنيهاً لكل قنطار.

استقر سعر قنطار القطن جيزة 92 يبدأ من 6000 حتى 6100 جنيه.

قفز سعر قنطار القطن جيزة 86 يبدأ من 6100 حتى 6600 جنيه، وسط ارتفاع بلغ 300 جنيه لكل قنطار.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات والتسويق

وأضاف، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت عمليات تسويق ممتازة خلال المزادات التي عقدت اليوم، موضحاً أن الكميات التي تم تورديها من أصناف القطن الـ 5 المنزرعة في مصر للقطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، بلغت مليونا و855 ألف قنطار قطن.