وُعاظ الأزهر يستقبلون الجمهور في ركن الفتوى بمعرض الكتاب

استقبل علماء ووعاظ وواعظات الأزهر الجمهور من مختلف الشرائح العمرية في ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم الدينية في أمورهم وحياتهم، كما استقبل متحف المخطوطات التابع لمكتبة الأزهر جمهوره للاطلاع على نماذج نادرة للمخطوطات وأعمال تم ترميمها وصور ووثائق تاريخية.

ركن الطفل

وتوافدت الأسر بصحبة أطفالها إلى ركن الطفل بجناح الأزهر في المعرض للتعرف على شخصية نور والأعمال الفنية التي قامت بها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في تثقيف الأطفال وتعليمهم الفنون المختلفة من الكتابة والرسم والتلوين وغيرها، وإلى جوار ركن الخط أقبل قراء الجناح على منفذ بيع الكتب حيث إصدارات الأزهر وقطاعاته المختلفة وتنوع هذه الكتب وثراء محتواها بأسعار زهيدة لا تتجاوز تكلفة الطباعة تيسيرًا على القراء.

ندوة الأزهر في معرض الكتاب

كما ينظم الأزهر ندوة يومية لكبار علماء الأزهر والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي والفكر يناقشون خلالها قضايا دينية ومجتمعية وثقافية متنوعة تلبي احتياجات الجمهور وتؤدي رسالة الأزهر التاريخية التي يضطلع بها في رفع مستوى الوعي والفكر، كما يقدم جناح الأزهر عرضًا يوميًّا لكتاب من أبرز إصدارات قطاعات الأزهر الشريف لتناول محطات الكتاب ومؤلفه وقصته وتاريخه، وهو لقاء تثقيفي يقدمه جناح الأزهر لجمهوره، ويبدأ اليوم الأول بشخصية الجناح وهو الشيخ سليمان دنيا.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54 للعام السابع على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم 4، ويستقبل زواره طول مدَّة المعرض من 26 يناير حتى 6 فبراير لعام 2023م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.