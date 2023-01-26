حكاية سحل طالب حدائق حلوان انتقامًا من والدته.. محام كلمة السر

واقعة مأساوية شهدتها منطقة الدواجن بحدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، حيث استوقف شخصان طالب أثناء ذهابه إلى الامتحان، وتم الاعتداء عليه وسحله أمام المارة وأحدثوا عدة إصابات في جسده، وفرا هاربين، فيما عاد المجني عليه إلى منزله غارقًا في دمائه.

بداية الواقعة

أحداث تلك الواقعة المؤلمة عاشها الطالب «عمر محمد الخواجة»، ورصدتها عدسات كاميرات المراقبة في فيديو لم يتخط 40 ثانية، أظهر اعتداء المتهمين عليه وتم تحديد هويتهما من خلال تفريغ الكاميرات، وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة بإشراف المقدم محمد مجدي رئيس المباحث، القبض عليهم، وتبين أن محامي استعان بالمتهمين لضرب الطالب، وتم ضبط المحامي الثالث.

مقطع فيديو مدته 40 ثانية رصد الواقعة

وكشفت التحريات أن المحامي استعان بالجناة للاعتداء على الطالب، لوجود خلافات جيرة مع والدة المجني عليه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهم الأول، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين وأيدت والدته ما جاء بالتحريات.

اجراءات قانونية بشأن الواقعة

وخضع المتهمون لجلسة تحقيق بنيابة المعصرة الجزئية، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

والدة المجني عليه تروي ما حدث

«الوطن» تواصلت مع والدة الطالب «عمر محمد الخواجة» 16 سنة المجني عليه، لسرد تفاصيل ما حدث، حيث روت أن الواقعة بدأت في نهار 16 من الشهر الجاري، بأحد الشوارع حيث اعتدى المتهمان على ابنها بتحريض من محام، يستأجر شقة بالعقار الذي تملكه، على خلفية مشادة كلامية بينهما قبل الواقعة بأيام، فقرر الانتقام من ابنها.

العقوبة المنتظرة

يقول المحامي أحمد حسن الخبير القانوني لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات المصري حدد عقوبات رادعة لكل من يتسبب في عاهة مستديمة او إيذاء أشخاص، وتصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات.