أمن القاهرة يوزع هدايا ولعب أطفال بشوارع وميادين العاصمة احتفالا بعيد الشرطة (صور)

قامت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، بتوزيع الهدايا والورد والشيكولاتة على المواطنين وقائدي السيارات بشوارع وميادين العاصمة؛ احتفالا بعيد الشرطة الـ71.

أتوبيس مكشوف

كما قام قطاع أمن القاهرة بالاحتفال مع المواطنين بالشوارع والميادين من خلال أتوبيس مكشوف مُجهز يستقله عدد من ضباط وضابطات مختلف جهات المديرية، وبمشاركة 20 من أطفال سكان بدائل العشوائيات «الأسمرات – وأهالينا»، وقاموا بتوزيع الهدايا العينية والشيكولاتة والورود على المواطنين.

أدوات وشنط مدرسية

كما شملت الهدايا أدوات مدرسية وشنط مدرسية ومطويات إرشادية وأكواب وكتب أطفال وأبطال لون حلمك.

واستقبل المواطنون، رجال الشرطة، بالترحاب؛ مؤكدين اعتزازهم وتقديرهم لما يقدموه من تضحيات في سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية.