«الداخلية» تكشف تفاصيل الاعتداء على طالب في المعصرة لخلافات الجيرة

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات واقعة التعدى على طالب بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طالب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعصرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل للمجنى عليه وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وتبين وجود خلافات حول الجيرة بين والدة المجنى عليه و(أحد جيرانهم - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين قيامه بالإستعانة بـ (عاطلين - مقيمين بالجيزة) لإرتكاب الواقعة وقد تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات" والمستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من الأول ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان وأيدت والدته ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.