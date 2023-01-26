5 إصدارات في معرض الكتاب 2023 تحكي تاريخ المصريين.. منها عصر عبدالناصر

انطلقت، اليوم، أولى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 6 فبراير، إذ شهد إقبالًا كثيفًا من الزوار، وتتضمن النسخة الحالية منه مجموعة من الإصدارات التي تناقش قضايا حياتية مهمة، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز الكتب التي تحكي عن تاريخ المصريين القدماء، بحسب الهيئة المصرية العامة للكتاب.

عصر البطالمة

«التجارة في مصر في عصر البطالمة» تأليف رحاب إبراهيم الشرقاوي، تدور أحداث الكتاب حول أن التجارة تمثل قطاعًا مهمًا في الاقتصاد المصري عبر العصور، وقد ساعد موقع مصر المتوسط في قلب العالم القديم أن تلعب دورًا بارزًا في التجارة العالمية، وقد تميزت التجارة في عصر البطالمة بتنمية موارد الأنشطة الاقتصادية في البلاد من زراعة وصناعة وتجارة واستغلال كل أنشطة الدولة في بناء جيش قوي وأسطول يستطيع الهيمنة على البحار والبلاد التي تقع داخل نظام الدولة، والمساعدة في ضم مدن وأقاليم جديدة لها.

سلاطيين المماليك

«الغذاء في مصر عصر سلاطين المماليك»، تأليف مصطفى وجيه مصطفى، ضمن سلسلة تاريخ المصريين، الذي يتحدث عن أن الحياة الاقتصادية تعد في أي مجتمع إنساني من أكثر المظاهر تأثرا بالوضع السياسي السائد في ذلك المجتمع، كما أنها تعد أشد الجوانب تأثرا بما يحدث في تلك الدائرة الاجتماعية من تغييرات سياسية وانعكاسات ناتجة من تطور طبيعة المنهج المتبع في نظام الحكم، بالإضافة إلى ذلك وجد نوع من الارتباط الطردي بين الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في جميع المجتمعات الإنسانية من دون استثناء.

«موقف الأقباط من الحركة السياسية في مصر» تأليف هبة شوقي، هو كتاب يعكس الوحدة الوطنية للشعب المصري في عهد عبد الناصر، وهو يحدد الفترة التاريخية التي يدرسها وهي فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، وتأكيدا على العلاقة الجميلة التي ربطته بالمكون القبطي ثبتت على الغلاف صورة للرئيس وهو يضع يده في يد البابا كيرلس، لدى وضع حجر الأساس للكاتدرائية المرقسية عام 1965 في القاهرة.

الإسلام في عصر النهضة الإيطالية

«عن صورة الإسلام في عصر النهضة الإيطالية» تأليف عمر عبد المنعم إمام، يتمثل الكتاب في «الكوميديا الإلهية» لـ«دانتي»، فقد هدف «دانتي» من عمله هذا استكمال مسيرة كتاب العصور الوسطى للرؤى الراسخة في أذهانهم حول صورة النبي محمد، ومع ذلك، يقول المؤلف: فإنه إذا تأمل قارئ بعض أبيات عذاب أهل النار في «الكوميديا الإلهية»، سيجد أن «دانتي» ربما استوحاها من الأدب الإسلامي ومن بعض آيات القرآن الكريم، لجهة أن الله يستبدل جلود الآثمين التي احترقت بأخرى حية بهدف تكرار العقوبة.

«دور الرقيق في النشاط الإقتصادي في المغرب» تأليف خالد حسين محمود، وينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول يتناول الفصل الأول الرقيق والنشاط الفلاحي ويتضمن الرقيق والنشاط الزراعي والرقيق والرعي، وتعددت مجالات عمل الرقيق في القطاع الفلاحي، بين أعمال مرهقة شاقة كالحرث والحصاد وأخرى تطلبت دراية وخبرة ومعرفة خاصة، نجح الرقيق في سبر أغوارها.