كيف تحصل على جائزة المليون جنيه من البريد؟ 6 شروط هتدخلك السحب

أعلنت هيئة البريد المصري، أمس، الفائز الثالث بجائزة المليون جنيه، وهو عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم، ابن محافظة المنيا، ما جعل التساؤلات تزداد حول كيفية الحصول على جائزة المليون جنيه من البريد؟

وفي السطور التالية، نوضح كيف تحصل على جائزة المليون جنيه من البريد.

كيف تحصل على جائزة المليون جنيه من البريد؟

ويمكن الحصول على جائزة المليون جنيه من البريد الذي يقوم بسحب أسماء العملاء الذي تتوافر بهم بعض الشروط للفوز، وهي كما يلي:

1- يشترط أن يكون الحساب الداخل في عملية السحب، حساب توفير أفراد وأن يكون نشطا.

2- كما يجب أن يكون الحد الأدنى للرصيد في الحساب 10 آلاف جنيه وقت السحب على الجائزة التي تقدر بمليون جنيه.

3- تقدم الجائزة لعملاء توفير البريد بصورة «ربع سنوية» بقيمة مليون جنيه.

4- يشترط أن يكون أجرى 3 معاملات على الحساب الخاص في البريد المصري سواء سحب أو إيداع أو شراء.

5- أن يكون لدى العميل بطاقة دفع إلكترونية مربوطة بحسابه ومفعلة ونشطة.

6- يحق للعميل الدخول في السحب على الجائزة بحساب واحد فقط من حساباته.