مصدر بـ«البريد المصري»: لا صحة لطرح شهادات ادخار في الهيئة

نفت مصادر بالبريد المصري، ما يجرى تداوله حول طرح الهيئة شهادات ادخار، موضحة أنها لديها حساب توفير ذي عائد ربع سنوي قدره 6.25% وشهري 6%، بمثابة إضافة قوية للخدمات المالية إلى جانب حساب التوفير ذي العائد السنوي 7%.

طرح شهادات ادخار البريد المصري غير موجودة من الأساس

وأضافت المصارد في تصريحات خاصة، أن شهادات ادخار البريد المصري غير موجودة من الأساس، وأن قيمة مدخرات ارتفعت لدى الأفراد في القطاع لتسجل 492.3 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، بمعدل نمو 7.8%، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، في أحدث التقارير الصادرة.

ويقدم البريد المصري مجموعة كبيرة من الخدمات المجتمعية والبريدية من إرسال الخطابات الورقية وطوابع تذكارية وخدمات صندوق التوفير والطرود، إذ تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ أستراتيجية للتطوير الشامل لمكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون، كونه أحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

الخدمات التي يقدمها البريد المصري

ويقدم البريد عدد كبيرمن الخدمات الحكومية، أبرزها الأحوال المدنية والمرورودفع مصروفات المدارس الحكومية وشحن العدادات، وطرح شقق الإسكان الاجتماعي، ويعمل البريد حاليا على منظومة البريد للدفع غير النقدي ستحقق الاندماج والتكامل المالي لعملاء البريد المصري، بما يمكنهم من السداد غير النقدي للخدمات مثل سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان، إلى جانب سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية مثل سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع، وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع POS المنتشرة بجميع مكاتب البريد.

ووصل إجمالي مكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية إلى نحو 4200 مكتب بعد إنشاء 200 مكتب جديد بنهاية، وتطوير 1500 مكتب بريد ليصل إجمالى المكاتب المطورة نحو 3130 مكتب بريد، إلى جانب تجهيز 49 سيارة متنقلة مجهزة بأحدث النظم التكنولوجية ليصل إجمالي عدد السيارات المتنقلة إلى 89 سيارة، وذلك لتأدية جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية.