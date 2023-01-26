القصة الكاملة لمشاجرة جزار وفكهاني في حلوان أسفرت عن 12 غرزة

حالة من الهرج والمرج، شهدها شارع أطلس الرئيسي بدائرة قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، عندما نشبت مشاجرة عنيفة بين أحد الأشخاص ومالك محل جزارة ونجله، لخلافات حول الجيرة، واعتراض الطرف الاول على وجود فرش الفاكهة الخاص بالطرف الثاني أمام واجهة المحل الخاص به، تطورت لمشاجرة تعدى فيها كلا الطرفين على الآخر، نتج عنها حدوث إصابة الأول من الطرف الأول.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل أحداث القصة، عندما ورد لرئيس مباحث حلوان المقدم محمد المعداوي، أمس الأول من الأهالي، بوجود مشاجرة بشارع أطلس، بالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة:

- طرف أول «كريم ع ح م» 36 سنة أعمال حرة وصاحب محل جزارة ومشويات، مصاب بجرح ردي بفروة الرأس، وتم عمل 12 غرزة جراحية، و«عرفات ح م» 57 سنة صاحب محلات جزارة، ومقيم نفس العنوان والد الأول.

- طرف ثان «محمد ع أ ع» 60 سنة تاجر فاكهة، ومقيم بالمشروع الأمريكي حلوان.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وفقًا للتحريات الأولية التي أشرف عليها المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول الجيرة، واعتراض الطرف الاول على وجود فرش الفاكهة الخاص بالطرف الثاني أمام واجهة المحل الخاص به، تطورت لمشاجرة نتج عنها حدوث إصابة الأول من الطرف الأول، وبضبطهما وعرضهما على النيابة للتحقيق مع الطرفين.

العقوبة القانونية المتوقعة

يقول المحامي عزت حمدي الخبير القانوني لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات المصري، حدد عقوبات رادعة لكل من يتسبب في عاهة مستديمة، أو إيذاء أشخاص، وتصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات.