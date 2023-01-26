الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور مصر وفلسطين الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة ومصر، وفقا لشبكة «بي بي سي».

يأتي ذلك عقب تصاعد التوترات بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين في الضفة الغربية، صباح اليوم الخميس، وأسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم 4 إصابات خطيرة.

بلينكن يسعى إلى التهدئة ووقف أعمال العنف

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من المتوقع أن يسعى بلينكن إلى التهدئة ووقف أعمال العنف، مضيفة أن بلينكن سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرة إلى أنه سيشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر ووضع حد لدوامة العنف التي أودت بحياة عدد كبير من الأبرياء.

أبو الغيط يعتبر الصمت الدولي تواطؤا مرفوضا

وبدروه، حذر أمين عام جامعة الدول العريية، أحمد أبو الغيط، من الصمت الدولي على اقتحام القوات الإسرائيلية للمناطق السكنية والمستشفيات وقتل الفلسطينيين بشكل وصفه بالمشين، معتبرا الصمت تواطؤا مرفوضا ويشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الاقتحامات والقتل.

كما أدانت الخارجية المصرية، في بيان لها، اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين صباح اليوم، ودعت إلى الوقف الفوري لما وصفته بالاعتداءات على المدن الفلسطينية التي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة.