تامر عاشور يطرح أغنية «بحبك وخايف» على يوتيوب (فيديو)

طرح الفنان تامر عاشور، أغنية جديدة تحمل اسم «بحبك وخايف»، مساء اليوم الخميس، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويتعاون تامر عاشور، في أغنيته الجديدة «بحبك وخايف»، مع الشاعر محمد شافعي، لأول مرة، حيث أعرب الأخير عن سعادته البالغة بهذا التعاون، قائلًا: «شرفت بكتابة أغنية بحبك وخايف، وبالتعاون الأول مع الفنان الكبير تامر عاشور.. أتمنى تعجبكم وتحبوها».

كلمات أغنية «بحبك وخايف»

وتقول كلمات أغنية تامر عاشور الجديدة: «بحبَك وخايف نقرب.. نضيع بحبك.. وعارف.. بإنه استحاله بحبَك وآسف.. خدتني الجلالة أنا وأنتَ حالة.. رفضها الجميع.. بحبَك بقولها وجوايا حرب بقولها ف ضميري.. آجي انطقها صعب.. ده موقف مصيري.. بيعملي رُعب».

وطرح مؤخرًا تامر عاشور، أغنية هتوحشنا من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر أمير محروس، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، ونالت إشادات الجمهور.