أستاذ إعلام: المنصات الرقمية المقلدة للمحتوى الغربي تهدد ثقافتنا

وجهت الدكتورة أماني رضا عبد المقصود، أستاذ الإعلام والاتصال بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الشكر للقائمين على مؤتمر اتحادات إذاعات الدول العربية، مشيرة إلى أن منصات الرقمية، تتضمن العديد من الإشكاليات أبرزها تقليد المحتوى الغربي، وعرضه بعد ذلك على منصات عربية بما لا يتناسب مع قيم وعادات هذه المجتماعت العربية، إضافة إلى عرض المحتوى الأجنبي المستورد.

استنساخ المحتوى أجنبي ببعض المنصات

وأضافت عبد المقصود في حديثها خلال فعاليات اليوم الثاني المؤتمر الثاني للإعلام العربي بتونس، أن بعض الأعمال المعروضة على بعض المنصات العربية هي استنساخ حرفي للمحتوى الأجنبي لأعمال مشابهة، مشيرة إلى أن أحد الدرسات التي تم نشرها عام 2021 قد أوضحت أن المتابعين لهذه المنصات الرقمية يتعرضون للإنتاج الأصلي الذي انتجته هذه المنصات، وهو ما يجعل هناك عبء كبير على هذه المنصات لمراعاة التقاليد والقيم العربية.

خطورة المحتوى المقدم على المنصات

وأوضحت أستاذ الإعلام والاتصال بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن نتائج الدراسات عام 2020 أظهرت أن المشاهدين العرب يتابعون المنصات الرقمية الأجنبية بشكل أكبر من نظيراتها العربية، وهو ما يزيد من الأمر خطورة خاصة مع اتجاه المنصة للإنتاج دون مراعاة عادات وتقاليد المجتمع العربي كعرضها لمسلسل دموي عن قصة حياة سفاح.