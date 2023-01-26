نانسي عجرم تطرح أغنية «بدي حدا حبو» على يوتيوب (فيديو)

طرحت الفنانة نانسي عجرم، عبر قناتها على اليوتيوب، أغنيتها الجديدة «بدي حدا حبو» والتي تحمل الطابع الرومانسي.

كلمات أغنية «بدي حدا حبو»

أغنية «بدي حدا حبو» أطلقتها نانسي عجرم بسبب الاحتفالات بعيد الحب، وتقول كلمات الأغنية: «بدي حدا حبو عن جد زهقت.. بدي حدا بقلبو حس حالي خلقت.. بدي حدا بقربو ما حس بالوقت.. ينسيني الوقت ينسيني الوقت.. وينك تعا خدني خدني من همومي.. من خوفي الغريب خدني على دنيي ما فيها حدا.. إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب.. إنتَ وينك إنتَ سامعني حدا.. ما في حدا عنّي يسأل لو غبت».

آخر أعمال نانسي عجرم

وكان آخر أغنية طرحتها الفنانة نانسي عجرم، الشهر الماضي، ضمن الاحتفالات العام الجديد، أغنية «يا عيد» من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع باسم رزق، وإخراج سمير سرياني، ولأول مره ظهر خلال الكليب أسرة نانسي عجرم.

الأغنية من ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ستوديو ميكستايب هادي شرارة، ميكس وماستر: إيلي بربر، والفيديو كليب، من إخراج ليلى كنعان.