تفاصيل مسرحية «مبروك جالك ولد» لـ أحمد فهمي وآيتن عامر في موسم الرياض

يستعد الثنائي أحمد فهمي وآيتن عامر، لتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم «مبروك جالك ولد»، ضمن فاعليات موسم الرياض في نسخته الثالثة، بالمملكة العربية السعودية، اعتبارًا من يوم 1 حتى 5 فبراير المُقبل على مسرح محمد العلي.

أبطال مسرحية «مبروك جالك ولد»

ويُشارك في بطولة مسرحية «مبروك جالك ولد»، بجانب أحمد فهمي وآيتن عامر، كل من ميريهان حسين، ومحمود الليثي، ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وسامي مغاوري، وعابد عناني، وبدرية طلبة، ومحمد محمود وآخرين.

مواقف كوميدية بين أبطال العرض

وتدور أحداث مسرحية «مبروك جالك ولد» حول عائلة مكونة من أربعة أزواج يجدون طفلًا رضيعًا أمام باب الفيلا، ومعه رسالة موجهة لوالده باعتباره رجلًا من العائلة ليبدء الصراع بين الزوجات وأزواجهم من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية لجلسات التحقيق التي تحاول كل زوجة من خلالها اثبات التهمة على زوجها.. فمن يكون الزوج المتهم بالخيانة؟.