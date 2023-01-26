النائب أحمد عثمان: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس عمق العلاقات بين البلدين

أكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند بدعوة من رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية بالهند، مشيرا إلى أن الدعوة تعكس التقدير للدولة المصرية قيادة وشعبا، كما أنها تعكس عمق العلاقات التي تربط بين مصر والهند في جميع المجالات والتقارب بين الدولتين.

زيارة الرئيس للهند

وقال إن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع مرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، وتعكس رغبة مشتركة من كلا الدولتين لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند في كل المجالات، متوقعا أن تحقق الزيارة مكاسب عديدة لكلتا الدولتين على رأسها توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين.

وثمن عضو مجلس النواب توجه مصر نحو الهند ومن قبلها الصين وروسيا، مؤكدا أهمية تنويع العلاقات شرقا وغربا، خاصة أن مصر تمتلك الامكانيات التى تسمح لها أن تطرح مصر نفسها لتكون شريكا لدول منطقة آسيا اقتصاديا، وخاصة أن هناك تتطلع مستمر لزيادة حجم الاستثمارات الهندية في مصر، بالإضافة إلى أن الهند تعتبر مصر نافذتها نحو تقوية علاقاتها بدول القارة السمراء.

صادرات مصر إلى الهند

وأشار إلى أن إجمالي صادرات مصر إلى الهند بلغت 2.6 مليار دولار خلال عام 2021، محققة بذلك قفزة كبيرة بفارق يقترب من ضعف العام الذي يسبق بينما نقصت واردات جمهورية الهند من مصر في عام 2020 لتصل 1.4 بنسبة إنخفاض 6.7% مقارنة بالعام الذي يسبقها.