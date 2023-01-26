حزب مصر أكتوبر: زيارة الرئيس للهند ترسيخ لدور مصر في الساحة الدولية

ثمّنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، جهود وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطيد العلاقات المصرية الهندية، ووضع مصر على خارطة الدبلوماسية الدولية، وفتح آفاق تعاون جديدة تحقق من خلالها طموح وآمال الشعب المصري.

زيارة الرئيس للهند

وأكدت «مديح»، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند تعد من أفضل وأنجح الزيارات التي تمت خلال الفترات الأخيرة، والتي تعكس وعي القيادة المصرية التي أخذت الاتجاه الصحيح وتوجهت نحو دولة من أكبر اقتصادات العالم، لتقوية العلاقات المصرية مع شرق العالم والانفتاح على تلك القوى الاقتصادية وزيادة التصدير.

تطوير تكنولوجيا المعلومات

وأشارت «مديح» إلى أن الهند من أفضل وأكبر الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنها تعد أفضل خامس اقتصاد في العالم، وتجاوزت بريطانيا وفرنسا، ويمكن الاستفادة من خبراتها في هذا المجال، في ظل تحول الدولة المصرية نحو الرقمنة وتطوير تكنولوجيا المعلومات.