باحث سياسي: زيارة السيسي للهند نقلت العلاقات إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، الباحث السياسي إنّ الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الهند نقلت العلاقات المصرية الهندية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية قبل 75 عامًا.

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين احمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن العلاقات المصرية الهندية ممتدة في جذور التاريخ، حيث أشارت القيادة السياسية إلى عمق هذه العلاقات والجانب الهندي أشار إلى الجانب التاريخي لهذه العلاقات.

نقلة تليق بحجم البلدين

وتابع، أن الزيارة نقلت العلاقات الجيدة والرائعة إلى مرحلة جديدة ترتقي إلى حجم التعاون، موضحًا ان الشراكة بين البلدين أصبحت استراتيجية، أي تشمل كل المجالات سواء فيما يتعلق بالشق السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري.

اهتمام كبير لإيجاد شراكة بين البلدين

وأكد، أنّ هناك الآن اهتماما من الدولتين لإيجاد شراكة شاملة تشمل كل هذه المحاور، لافتًا إلى أنّ مصر والهند خلال الـ 8 سنوات الماضية حققتا الكثير من الإنجازات على صعيد هذه الشراكات لتمكين البلدين من الانتقال إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية.