ماذا قالت المتهمة بطعن ابنة خالتها بالبدرشين أمام جهات التحقيق؟

«حصل خلاف بينا ومسكنا في بعض، فمسكت سلاح أبيض وضربتها بـ3 طعنات في ظهرها ووقعت على الأرض وبعدها الشرطة قبضت عليا».. بتلك الكلمات اعترفت المتهمة بطعن ابنة خالتها بتفاصيل جريمتها أمام جهات التحقيق.

وأمرت جهات التحقيق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كواليس الواقعة

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة التي شهدتها منطقة البدرشين بالجيزة، أن المجني عليها ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة، والمتهمة ابنة خالتها 24 سنة، في يوم الواقعة نشب خلاف بينهما، ووصل الأمر الى الاشتباك بالأيدي لتقوم المتهمة بحمل سلاح أبيض، وتسديد 3 طعنات بالسلاح في ظهر المجني عليها التي سقطت أرضًا، وقام الأهالي بحملها وتوجهوا بها إلى أحد المستشفيات، كما يقوم الفريق الطبي بعمل الإسعافات اللازمة للمجني عليها.

وأمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها، تمهيدًا للاستماع إلى أقوالها حول الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بعقوبة ارتكاب جريمة الشروع في القتل، أوضح أشرف ناجي المحامي خلال حديثه لبوابة الوطن، أن المادة 45 من قانون العقوبات نصت على «البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها».

ونصت المادة 46 من قانون العقوبات على «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.