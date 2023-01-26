ضبط 99 ألف قرص مخدر وأدوية مهربة بحوزة صيدلي في المنصورة

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم، القبض على صيدلي مالك صيدلية شهيرة بالمنصورة، بعد العثور في الصيدلية على كمية من الأقراص المخدرة والمهربة جمركيًا تزيد عن 99 ألف قرص مخدر، وكذلك أدوية مهربة من المستشفيات والمحظور بيعها بالصيدليات، بالإضافة إلى قطعة من مخدر الحشيش.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام أحد الصيدليات الخاصة في شارع الجمهورية ببيع بعض الأدوية المخدرة المحظور تداولها على المواطنين.

إعداد مأمورية لضبط الصيدلي

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جرى إعداد مأمورية ضبط بقيادة العقيد أحمد عبد الوهاب، رئيس الإدارة العامة لمنطقة شرق الدلتا والمقدم عمرو عبد المتعال، والمقدم محمد عزام والرائد أحمد بدوي المفتشين بمنطقة شرق الدلتا، وذلك بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي.

القبض على صاحب صيدلية شهيرة في المنصورة

وجرى ضبط المتحري عنه «ص. ا» 53 عامًا صيدلي مالك الصيدلية دائرة قسم شرطة أول المنصورة وضبط لأنه حائزا ومحرزا لـ 99238 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية ومهرب جمركيا وأدوية مهربة من المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات، ومبلغ 3180 جنيه و3 هواتف محمولة وسيارة ملاكي و 110 أمبول مخدر و40 جرامًا حشيش «ودفتر بفره» بقصد التعاطي.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة أول المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية.