ضبط المتهم بقتل جاره في الإسماعيلية بسبب مشاجرة أطفال

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة فايد في الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سكر، القبض على المتهم بقتل جاره أمس الأربعاء، بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب الأطفال.

وحددت مباحث مركز فايد في الاسماعيلية هوية المتهم، ويدعى «محمد.س.ع»، 30 سنة، مقيم في قرية كسفريت التابعة لمركز فايد، وألقت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء علي طه ومحمد عبد الباسط معاوني مباحث مركز فايد القبض عليه، بعد وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته بضربة على الرأس.

مشاجرة أطفال تسببت في مقتل شخص

وأكدت تحريات ضباط المباحث الجنائية، أن مشادة نشبت بين أطفال الطرفين خلال لعبهم في قرية كسفريت، ونشبت مشاجرة بين العائلتين وتوفى فيها المجني عليه.

وقالت مصادر أمنية، إن المتهم ضرب المجني عليه بحجر على رأسه، مما تسبب له في نزيف داخلي توفى على إثره بعد ساعات قليلة من المشاجرة التي نشبت في القرية.

التحفظ على الجثمان

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثمان الشاب المتوفى في مشرحة مستشفى فايد المركزي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال خدمات أمنية إلى القرية، وفرض كردون أمني في مكان الواقعة، لمنع تجدد أو نشوب اي مشادات بين الطرفين وفرص السيطرة الأمنية علي القرية.