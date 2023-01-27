فرص تدريب للطلبة بميناء الإسكندرية في إجازة منتصف العام

أعلنت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية اليوم وجود فرص تدريب خلال إجازة نصف العام لطلبتها بهيئة ميناء الإسكندرية، لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل بعد التخرج.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الأقسام المتاح لها التدريب والأوراق الللازمة للتقديم والمواعيد، وفقا لبيان كلية التجارة بجامعة الإسكندرية.

أتاحت الكلية التدريب لكلا من قسم إدارة الأعمال والمحاسبة ونظم المعلومات الإدارية حيث تقدم طلبات التقديم خلال شهر يناير الجاري ونوهت الكلية على يرغب التسجيل وإحضار الأوراق اللازمة كاملة.

الأوراق اللازمة للتقديم للتدريب

يلزم إحضار شهادة قيد من الكلية وعدد «1» صورة بطاقة شخصية واضحة وسارية «وجهين» وتسلم الأوراق في عنوان هيئة الميناء في باب 10 مبنى رئاسة الهيئة بالدور الثالث بمنطقة المنشية بالإسكندرية

رسوم تسجيل التدريب

كما أشارت كلية التجارة الى إمكانية الإستعلام عن أي تفاصيل تخص التدريب في الإدارة العامة لمركز التدريب بهيئة ميناء الإسكندرية كما الرسوم تسدد لهيئة ميناء الإسكندرية «300 جنيه» غير شاملة تصاريح الدخول الفترة لمدة أسبوع.