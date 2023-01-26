مراسل قناة القاهرة الإخبارية: توافد حاشد من المصريين على معرض الكتاب

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الجماهير أتت من كل مكان في أول أيام انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويفتح للجمهور في الساعة العاشرة من صباح اليوم ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

53 دولة من مختلف قارات العالم

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية: «هذا المشهد الكبير الذي يؤكد قدوم كل الجماهير من كل الاتجاهات من القاهرة والمحافظات المصرية إلى معرض الكتاب الذي تهيأ بالآلاف من عناوين الكتب المختلفة التي تضم كل الثقافات من خلال المشاركات الكبيرة من خلال 53 دولة من مختلف قارات العالم، وهذا الرقم الكبير من دور النشر وبلغ 1047، وكل هذا أتاح للجماهير التي أتت من الصباح الباكر بالحقائب الخاصة لاقتناء العديد من الكتب».

المعرض فيه 5 قاعات خاصة مليئة بالعديد من الأجنحة

وتابع: «المعرض فيه 5 قاعات خاصة مليئة بالعديد من الأجنحة الخاصة بالمنطقة العربية والدول الأوروبية والأمريكتين، والنموذج الفريد من نوعه وهو المعرض الخاص بالطفل ويحتوي على العديد من الأنشطة والكتب الخاصة بالأطفال، وتفاعلات حية يشهدها جناح الأطفال بالأنشطة والتفاعلات معهم».