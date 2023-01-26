«DMC» تنشر فيديو لإقبال كثيف على معرض الكتاب

نشرت فضائية «DMC»، ضمن نشرتها الإخبارية التي جرى إذاعتها قبل قليل، فيديو أوضح إقبال كبير من قبل الجمهور على معرض الكتاب، بعد فتح أبوابه في يومه الأول للزائرين.

معرض الكتاب فتح أبوابه من الساعة 10 صباحا

وشهد المعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبال كثيف بعدما فتح أبوابه للجمهور منذ الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً، إذ توافدت أعداد كبيرة على دور النشر لشراء الكتب المتنوعة، والاستمتاع بالفقرات الفنية التي قدمها مسرح الساحة المفتوح للزوار بالمجان والتف حولها الصغار والكبار، ومن بينها فقرة الأراجوز والسيرك القومي والفنون الشعبية وغيرها.