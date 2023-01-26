الفنان إيساف يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني الليلة

بدأ منذ قليل حفل زفاف الفنان إيساف، من فتاة خارج الوسط الفني، وعقد القران داخل أحد المساجد الكبرى بالقاهرة الجديدة، ويجر الاحتفال في جو أسري داخل أحد أماكن المناسبات بمدينتي حسبما صرح إيساف «للوطن».

حفل زفاف إيساف

وشارك الفنان إيساف جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو له خلال استعداده لتحضيرات زفافه الليلة.

وعلق إيساف علي الفيديو قائلا:«والدعوة عامة وهتبقى أحلى لمة إن شاء الله»، لتنهال عليه مباركات الجمهور والوسط الفني.

آخر أعمال إيساف

وطرح مؤخرا إيساف أغنية بعنوان «فيّا ميزة» والتي تعاون فيها مع مؤسسة ذات للأعمال الخيرية، بمُشاركة المطربة أميرة سعيد والطفلة مايا ناصر، ليُعلن دعمه من خلالها لذوي القدرات الخاصة.