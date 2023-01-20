الخارجية السعودية: إقامة دولة فلسطينية شرط مسبق لإقامة علاقات مع إسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، إن الاستقرار في المنطقة لن يحدث إلا بمنح الأمل للفلسطينيين، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية شرط مسبق لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية السعودية لوكالة «بلومبرج»: «يجب منح الكرامة للفلسطينيين بمنحهم دولتهم، كما أن الولايات المتحدة الشريك الأمني الأكثر نشاطا في المنطقة بجانب الصين شريك تجاري مهم للمملكة».

حديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية

وبالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية، قال إن بلاده تعمل مع روسيا للحفاظ على سعر النفط مستقرا نسبيا، وهناك إمكانية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية بالمفاوضات».

كما تطرق الحديث إلى الأزمة السورية قائلا: «يجب العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية».