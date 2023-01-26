مصرع طالب في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بأسيوط

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق «أسيوط- سوهاج» الزراعي، عند قرية «شطب» التابعة لمركز أسيوط، بسبب السرعة الزائدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الزراعي

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط بلاغا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي عند قرية شطب دائرة المركز.

وتبين انقلاب سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية أرقام «1328-ى ع ر» وتصادمها بعمود إنارة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن وفاة قائدها شمس الدين مؤمن حامد محمد، طالب، 23 عاما، ومقيم في مدينة أبوتيج، وإحداث تلف بالعمود.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، ورفع آثار الحادث، وقيام هندسة الكهرباء بإصلاح تلفيات الكهرباء.