مصرع شخص وإصابة 7 آخرين انقلب بهم تروسيكل في ترعة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب 7 آخرون، في انقلاب تروسيكل في ترعة صلاح العبد في محافظة البحيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب تروسيكل في ترعة بالبحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل في ترعة صلاح العبد التابعة لدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 7 آخرين، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى والمصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين وفاة « طه.م.ح»، 20 سنة، مقيم في أشمون بالمنوفية، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، وحُرر محضر بالواقعة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من « محمد.ا.ع»، 22 سنة، و«نبيه.م.ن»، 22 سنة، و«أحمد.ا.م»، 22 سنة، و«خالد.و.أ »، 21 سنة، و«جمعة. ن.ج»، 26 سنة، و«راضي.و.أ»، 26 سنة، و«مصطفى.م.ع»، 21 سنة، وجميعهم مقيميون في مدينة المنصورة، ومصابين بجروح وكدمات.