الصور الأولى من حفل زفاف إيساف بحضور الأسرتين وعدد من الفنانين

وصل المطرب إيساف وعروسه إلى مسجد ودار مناسبات مدينتي، منذ قليل، لإتمام عقد قرانهما، بحضور أفراد أسرتيهما وعدد من أصدقائهما داخل الوسط الفني.

وأطلقت أسرة العروسين الزغاريد بمجرد وصول العروسين للمسجد، وحرص المعازيم على التقاط الصور التذكارية معهما.

أحمد التهامي يداعب إيساف: اللي اتجوز يتجوز تاني

وحرص الفنان رامي وحيد والفنانة إلهام عبد البديع وزوجها الملحن وليد سامي والفنانة إيناس علي والفنان أحمد التهامي على مشاركة إيساف فرحته بهذه المناسبة السعيدة، وداعبه الأخير أثناء التقاط الصور التذكارية معه ومع عروسه قائلاً: «مبروك وعقبال عندكم والمتجوز يتجوز تاني».

ومن المقرر أن يقيم إيساف حفل زفافه في قاعة مجاورة بالمسجد، وذلك بعد انتهاء إجراءات عقد القران.

سبب تأخر إيساف في الزواج

وجاء إعلان إيساف لخطوة زواجه مفاجئا للكثيرين من أصدقائه لأنه كان ملقبًا بـ «أشهر عازب في الوسط الفني»، وذلك بعد بلوغه 45 عاما، حيث كان يُرجع دوما تأخره في خطوة الزواج إلى بحثه عن شريكة حياته التي يشعر معها بالحب والتفاهم، معتبراً الزواج رزق من الله.