«إيكونوميست» البريطانية تمنح المصرف المتحد جائزة أكثر البنوك الإسلامية استدامة

أعلنت مؤسسة جلوبال أيكونوميست البريطانية Global Economics، حصول المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، على جائزة «أكثر البنوك الإسلامية استدامة لعام 2022 The Most Sustainable Islamic Bank».

تسلمت الجائزة نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، بحضور حشد كبير من كبار المصرفيين والاقتصاديين والشخصيات الدولية والإعلامية.

جاء اختيار مؤسسة جلوبال إيكونوميست البريطانية Global Economics للمصرف المتحد، بناء على عدد من المعايير العالمية الصارمة والتقييم الدقيق من قبل لجنة عليا مكونة من خبراء عالميين في مجال المعاملات المصرفية والحلول البنكية الإسلامية، سواء على صعيد الاستثمارات أو الحلول المالية التمويلية.

استخدام أحدث التقنيات العالمية في الخدمات الرقمية

وكذلك التوافق مع معايير دعم احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء أفراد أو شركات، فضلا عن استخدام أحدث التقنيات العالمية في الخدمات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد لدعم قاعدة عملائه الكبيرة، والالتزام بأفضل الممارسات المصرفية المستدامة.

وتعقيبا على حصول المصرف المتحد على الجائزة «أكثر البنوك الإسلامية استدامة لعام 2022 The Most Sustainable Islamic Bank»، قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن حصول المصرف على هذه الجائزة، يضعه ومنتجاته خاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في مكانة متميزة بالسوق المصري ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن المصرف المتحد لديه استراتيجية قائمة على فكر الاجتهاد المستمر والبحث والتجديد عن أفضل الحلول المالية والمصرفية الاستثمارية والتمويلية التي تتناسب مع احتياجات العملاء، وتمنحهم فرصة الاستثمار الآمن، والمتوافق مع أحكام الشريعة في آن واحد.

وأشاد القاضي، بالدور المهم الذي تلعبه الهيئة الشرعية للمصرف المتحد، التي تضم مجموعة من رجال الاقتصاد الإسلامي والفقه والشريعة، من أصحاب العلم والمعرفة، يرأسها الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصيرة الأسبق، وهي هيئة معنية بإجازة المنتجات والحلول المصرفية الجديدة، التي يطرحها المصرف المتحد بالسوق من الناحية الشرعية.

منظومة الحلول والخدمات الإسلامية

وأشارت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، عقب تسلمها جائزة مؤسسة جلوبال إيكونوميست البريطانية Global Economics، إلى أنها سعيدة بهذه الجائزة، التي تعكس حجم الإنجاز الكبير الذي تم على صعيد المنتجات والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمصرف المتحد وفروعه الـ68 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن المهنية العالية والاحترافية في إدارة منظومة الحلول والخدمات الإسلامية.

وأوضحت أن جائزة أكثر البنوك الإسلامية استدامة لعام 2022 The Most Sustainable Islamic Bank، جاءت لتؤكد نجاح مسيرة المصرف المتحد، والدور التنموي الكبير الذي يقوم به بالسوق على صعيد تعظيم الاستثمارات المحلية، ما يعود على المجتمع ككل من بالتنمية المستدامة.