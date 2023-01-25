المصرف المتحد ينضم رسميا لتطبيق «إنستاباي».. ماذا يعني ذلك؟

أعلن المصرف المتحد، الانضمام إلى تطبيق «إنستاباي» للتحويل اللحظي للمدفوعات الرقمية، اليوم، تحت شعار «بنكك على الخط»، موضحا أنّ التطبيق يهدف إلى التحويل اللحظي للمدفوعات الرقمية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ونشر الثقافة البنكية الرقمية، من خلال تمكين المواطن من الاستفادة من الخدمات المصرفية والخدمات الرقمية اللحظية، عن طريق إجراء عملية ربط مباشر لجميع حسابات العميل بالبنوك، واجراء أي عملية لتحويل الأموال داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع بسهولة ويسر لحظيا، من خلال تطبيق يتم تحميله عبر الهاتف المحمول، لإتاحة إجراء المعاملات المالية إلكترونيا بشكل لحظي.

ويعد «إنستاباي» أحدث تطبيق أجازه البنك المركزي المصري للعمل في السوق المصري كخطوة مهمة على طريق تحقيق الرؤية الشاملة لنظم الدفع الوطنية، ما يعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع رقمي، فضلا عن تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطرق آمنة وفعالة لحظيا.

ويتوفر تطبيق «إنستاباي» باللغة العربية والإنجليزية لتسهيل التعامل عبر فئات المجتمع المختلفة سواء العمرية أو الثقافية، كما يمكن تحميل التطبيق عبر المتجر الإلكتروني من أجهزة الهاتف المحمول، سواء كانت آندرويد أو آيفون بمنتهى السهولة وفي ثوانٍ معدودة.

ويتيح «إنستاباي» للعميل ربط حساباته البنكية في تطبيق واحد، ما يمنحه سهولة في التعامل ويوفر جهده ووقته، فضلا عن الخصوصية الكاملة في التعامل عبر حساباته بجميع البنوك، حيث يستطيع العميل من حاملي التطبيق التحويل وبحرية كامل بين حساباته البنكية المختلفة، ما يساعده في إجراء أي تحويل للحساب البنكي أو المحفظة الرقمية أو بطاقات شبكة «ميزة» الوطنية، فضلا عن إمكانية إجراء عمليات الدفع المباشر لأي حساب أو جهة، مع خاصية إظهار ملخص لما تم إجراءه من مدفوعات على الشاشة المحمول بناء على طلب العميل وما تم من عمليات دفع مباشر.

الوصول السريع للحسابات وتحويل الأموال لحظيا

ويمكن تطبيق «إنستاباي» العميل من إجراء عملية السحب والإيداع اللحظي عبر المحافظ الرقمية أو من خلال البنوك وشبكات الصراف الآلي، فالتطبيق يتيح للمواطنين الوصول لجميع حساباتهم البنكية وتحويل الأموال لحظيا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع من خلال الهاتف المحمول المستجل لدى المصرف المتحد.

ويستخدم التطبيق أسلوبا بسيطا، حيث يتم التسجيل من خلال تحميل التطبيق من متجر التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول سواء جوجل أو آب ستورز، والتأكد من أنّ الهاتف المحمول مسجل لدى المصرف المتحد، فضلا عن تسجيل العنوان الخاص بالعميل، وتعيين رقم سري خاص به لتأمين الحسابات IPN.

ويتمتع تطبيق «إنستاباي» بـ6 مميزات هي «إرسال النقود للحسابات البنكية المختلفة، وإرسال النقود إلى المحافظ الإلكترونية، وطلب دفع الأموال، وكشف حساب، والاستعلام عن الرصيد»، وتبلغ حدود المعاملات المالية عبر التطبيق 50 ألف جنيه مصري كحد أقصى للمعاملة، و60 ألف جنيه مصري حد الخصم اليومي، و200 ألف جنيه مصري حد الخصم الشهري.

وتعقيبا على انضمام المصرف المتحد لتطبيق «إنستاباي»، قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إنّ إطلاق التطبيق يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات نحو التحول الرقمي والتقليل من استخدامات الكاش، ما يساهم في رفع مستوي فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي، وتقديم حزمة من الخدمات الرقمية اللحظية للعملاء التي تلبي احتياجاتهم الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.

تلبية احتياجات العملاء

وأشار القاضي إلى أنّ إطلاق البث المباشر لتطبيق «إنستاباي» يأتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتعزيز حصته السوقية وتلبية احتياجات العملاء، حيث أطلق العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التي تساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي، وتعمل على تسريع عملية التحول الرقمي، ما ساهم في تحقيق زيادة الطلب على خدمات الإنترنت والموبيل البنكي، موضحا أنّ سوق المدفوعات الرقمية يشهد تحول جذري في رغبات واختيارات العملاء منذ بدايات هذا القرن، لكن مع تصاعد أحداث جائحة كورونا عالميا تكونت عادات جديدة لدى العملاء ورغبة كبيرة نحو المدفوعات اللحظية.

وأضاف القاضي في بيان، أنّ منظومة المدفوعات اللحظية تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية، حيث تتيح خدمات التحويلات للعملاء لحظيا علي مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لافتا إلى أنّ منظومة المدفوعات الرقمية شهدت زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة لتبلغ نحو 45 مليار جنيه لأكثر من 8 ملايين معاملة في اقل من 8 اشهر منذ اطلاق تطبيق «إنستاباي» في مصر العام الماضي، وهذا مؤشر أنّ عصر النقود في سبيله نحو الانتهاء.

وأضاف القاضي، أنّ تطبيق «إنستاباي» سيتبعه سلسلة من التطبيقات المبتكرة في مجال المدفوعات اللحظية، سواء على صعيد السوق المحلي أو الإقليمي، ما يعكس قوة البنية التحتية التكنولوجية المتطورة للمصرف المتحد.