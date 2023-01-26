شروط الحصول على قرض شخصي من المصرف المتحد.. يصل لمليوني جنيه

يقدم بنك المصرف المتحد إلى عملائه، أنظمة مختلفة من باقات التمويل، تمكنهم من الحصول على مبلغ يصل إلى مليوني جنيه مصري، كقرض شخصي، وذلك بعد الإعلان عن أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، يتم الإعلان عنها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

تستفيد كافة الشرائح من الأفراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات، بهذا النوع من القروض.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، مميزات وشروط القرض الشخصي المقدم من المصرف المتحد.

قرض الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بتحويل راتب

- الحد الأدنى للتمويل 10,000 جنيه مصري حتي 2 مليون جنيه.

- مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

قرض الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بدون تحويل راتب أو قسط

- الحد الأدنى للتمويل 10,000 جنيه مصري حتي 1.5 مليون جنيه مصري.

- مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات.

المستندات المطلوبة:

وهناك بعض المستندات المطلوب تقديمها من العملاء الراغبين في االحصول على قروض شخصية من بنك المصرف المتحد.

في حالة موظفي الحكومة:

- شهادة مفردات مرتب شهرية او سنوية مدعمة بختم النسر او ختم الجهة الحكومية.

في حالة موظفي القطاع الخاص:

- شهادة معتمدة من جهه العمل توضح الوظيفة / تاريخ التعيين / نوع التعاقد/ مفردات المرتب.

- كشف حساب بنكي يوضح إضافة الراتب لآخر 3 أشهر أو شرائط قبض لآخر 3 أشهر في حالة عدم توافر كشف الحساب.