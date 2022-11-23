رئيس التنسيق الحضاري: ندرس إدراج منزل هشام سليم في مشروع «عاش هنا»

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس التنسيق الحضاري، إن الجهاز يبحث حاليا إدراج اسم الفنان الراحل هشام سليم في مشروع «عاش هنا» الذي يهدف إلى توثيق سيرة رموز مصر من مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتقديم الراحلين الذين أثروا الحياة المصرية إلى الأجيال الجديدة.

وأضاف «أبو سعدة» في تصريحات لـ «الوطن»، أن هناك في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجنة تضم مختلف التخصصات لاقتراح الأسماء التي تضاف إلى مشروع «عاش هنا»، واللجنة تدرس حاليا إضافة اسم الفنان هشام سليم إلى المشروع، بتعليق لافتة معدنية على منزله تتضمن سيرة مختصرة موثقة للشخصية، ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها من خلال برنامج QR من خلال الهواتف الذكية ببساطة.

وأكمل رئيس التنسيق الحضاري، أن الجهاز أدرج ما يزيد على شخصية في مشروع «عاش هنا» داخل وخارج القاهرة، مشيرا إلى إنها مبادرة مستمرة لأن مصر ذاخرة بالشخصيات البارزة بمختلف المجالات.

أبرز المعلومات عن هشام سليم:

وتوفي هشام سليم في 22 سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض، وهو مولود في 27 يناير 1958، وتخرج في معهد السياحة والفنادق عام 1981، كما التحق بالأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان أول ظهور فني له في فيلم «امبراطورية ميم» في 1972، من إخراج حسين كمال وقدم فيه دور ابن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

كما قدم عددا من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون والمسرح، ومن بينها «عودة الابن الضال» 1976، «مسلسلات ليالي الحلمية، وهوانم جاردن سيتي، والمصراوية، والراية البيضا ومسرحية شارع محمد علي، وأفلام يا دنيا يا غرامي، وتزوير في أوراق رسمية، ولا تسألني من أنا، والأراجوز وغيرها».