الكاتب الصحفي محمد هاني في ندوة «نحن والإعلام» بمعرض الكتاب: الجمهور اختلف عن السنوات الماضية

انطلقت اليوم الخميس، 26 يناير، فعاليات أولى أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ54 بأرض المعارض، وشهدت تنظيم عدة ندوات، من بينها «نحن والإعلام»، التي تحدث فيها الإعلامي محمد هاني عن الدور الكبير للإعلام في دعم الدولة.

المشاركون في ندوة «نحن والإعلام»

وشارك في الندوة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «دي إم سي» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامي خيري رمضان، وتم مناقشة العديد من المحاور الرئيسية ومنها كيفية تأثير السوشيال ميديا على الجمهور في الفترة الحالية.

وقال الكاتب الصحفي محمد هاني، خلال مشاركته في الندوة: «لا خلاف أن الإعلام لازم يكون داعم للدولة ونسعى لوجود قياسات للرأي العام، والجمهور اختلف دلوقتي عنه من 5 سنوات، ودائما السوشيال ميديا بتحط الإعلام في وجه الاتهام، وتتهم الإعلام أنه يهتم بالقضايا الصغيرة وده غير صحيح».

معرض الكتاب يستقبل زواره

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره بدءا من اليوم حتى يوم 6 فبراير المقبل، بدايةً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميًا، وشهد اليوم حضور العديد من الكتاب ومحبي القراءة من جميع أنحاء الجمهورية.