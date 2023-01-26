قناة الحياة: فعاليات معرض الكتاب انطلقت بمشاركة أكثر من 1000 ناشر بـ53 دولة

استعرض برنامج الحياة اليوم، جانبا من فعاليات اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، رصد خلاله توافد الزوار على أجنحة دور النشر المشاركة في فعاليات المعرض، وقد فتح المعرض أبوابه في دورته الـ54 ليستقبل القراء والمهتمين بالكتب الثقافية بمختلف أنواعها، ليشهد المعرض في أول أيامه إقبالا كبيرا من المواطنين.

تواجد شبابي كبير

وقال أحد زوار المعرض الأجانب في تقرير لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية الحياة، إن المعرض يشهدا تنظيما متميزا، لم نر مثله من قبل، وتابعه آخر: «شيء عظيم جدا إننا نشوف تواجد شبابي كبير وإقبال على شراء الكتب بدل الاتجاه للسوشيال ميديا».

تذكرة الدخول على منصة المعرض الإلكترونية

وتابع أحد زوار المعرض: «حجزت تذكرة الدخول على منصة المعرض الإلكترونية، وفي حالة من التنظيم جميلة جدا وكل حاجة بتنتهي بسرعة وبشكل منظم».

وانطلق المعرض بمشاركة أكثر من 1000 ناشر مصري وعربي وأجنبي، جاءوا من 53 دولة وسط 500 فعالية في 7قاعات امتلأت عن آخرها بالكتب.