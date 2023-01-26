أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في الكويت.. كامل العدد «صور»

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ناجحا في دولة الكويت رفع شعار «كامل العدد»، ووجه الشكر لجمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر أحمد سعد صورا من الحفل أظهرت الإقبال الجماهيري على الحفل، وعلّق عليها قائلا: «شكرا جمهور الكويت الحبيب، والجمهور العربي اللي شرفوني بالحضور، بجد كانت ليلة مميزة بيكو، وإن شاء الله أشوفكم تاني عن قريب».

أحمد سعد يطرح أغنية «يا عراف»

وطرح مؤخرا أحمد سعد أغنية «يا عراف»، وقدمها على طريقة التريو مع الثنائي «زعيم» و«نوردو»، وطُرحت على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت أعلى نسب مشاهدة وتصدرت التريند.

«يا عراف» تعاون فيها الفنان أحمد سعد مع الشاعر محمد الفقي، والمحلن أحمد زعيم، والموزع «توم».