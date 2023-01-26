انطلاق الحلقة الـ11 من كابيتانو مصر «بث مباشر».. أبطال جدد ومنافسة شرسة

بدأت منذ قليل، الحلقة 11 من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

اكتشاف المواهب الشابة

وتقدم قناة «ON»، بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.