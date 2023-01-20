أحمد حسام ميدو يشارك في حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر»

شهدت الحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، منذ قليل، ظهور النجم أحمد حسام ميدو، المدير الفني الحالي لنادي الإسماعيلي، والذي عبَّر عن سعادته بالظهور في البرنامج ليومين متتاليين.

ميدو ظهر بين أحمد الكاس وعبدالستار صبري

وشهدت الحلقة تحديا من نوع خاص وكان عبارة عن مفاجأة الحلقة بظهور النجم أحمد حسام ميدو للمرة الثانية، مع نجوم الكرة المصرية السابقين أحمد الكاس، والكابتن عبدالستار صبري.

تعليمات خاصة من ميدو لأعضاء فريق مسعد نور

وفاز في التحدي الذي شهدته الحلقة اللاعب السابق عبدالستار صبري، حيث كانت الجائزة تعليمات خاصة من ميدو لأعضاء فريق مسعد نور.

من جانبه، تحدث المتسابق عمر خليل، ابن محافظة الدقهلية، عن مساندة والده له ودعمه له حتى وصل إلى ما وصل إليه حاليا، معبرا عن أمنيته أن يكون الفائز بلقب «كابيتانو مصر».