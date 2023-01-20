فريق مسعد نور يفوز على «بوبو» وظهور الشارة الذهبية في «كابيتانو مصر»

شهدت الحلقة العاشرة من البرنامج الأبرز «كابيتانو مصر» توديع الثنائي أحمد كوستا وأنس عبدالكريم من فريق بوبو، بقيادة الكابتن أحمد الكاس للبرنامج، وذلك بعد الخسارة أمام فريق مسعد نور بقيادة عبد الستار صبري.

الشارة الذهبية تعطى لمن أبلى أداءً جيدا

كما وظهرت خلال الحلقة الجديدة من البرنامج المذاع على فضائية ON، ظهور الشارة الذهبية الثامنة، حيث أعلن أحمد حسام ميدو عن حصول أحمد رضا، أحد أعضاء فريق مسعد نور، بقيادة عبد الستار صبري، على الشارة الذهبية عقب أدائه الجيد الذي قدمه خلال المباراة التى خاضها مع فريقه.

خسارة فريق «بوبو» بقيادة أحمد الكاس

وبالرغم من خسارة فريق «بوبو» بقيادة أحمد الكاس، إلا أن ضيف البرنامج الكابتن أحمد حسام ميدو قد منح الشارة الذهبية للمتسابق أحمد عبدالفتاح، حيث تحمي تلك الشارة اللاعب من الاستبعاد في المباراة التالية حال خسارتهم للمباراة.

جدير بالذكر أن فريق مسعد نور فاز على نظيره بوبو بنتيجة 1-0.