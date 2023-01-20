انطلاق الحلقة العاشرة من برنامج «كابيتانو مصر» باختبار «صندوق الفضفضة»

بدأت منذ قليل، الحلقة العاشرة من برنامج «كابيتانو مصر»، وهو البرنامج الأكبر على مستوى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب في كرة القدم، وهو البرنامج الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

البرنامج يذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع

وعرضت قناة «ON E» الحلقة الجديدة من البرنامج المتخصص في اكتشاف المواهب الشابة، إذ تعرض حلقات البرنامج «كابيتانو مصر»، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

خبيرة نفسية تختبر المتسابقين عبر «صندوق الفضفضة»

وبدأت الحلقة بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات «كابيتانو مصر» إلى قاعة المحاضرات، وفيها طلبت الدكتورة رشا الجندي الخبير النفسي، من المتسابقين التعبير عن أنفسهم بطريقة «صندوق الفضفضة»، واستقرت الطبيبة على اختيار المتسابق زياد.