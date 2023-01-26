طارق السيد يصدر تعليمات خاصة لفريقه قبل مواجهة «أبو الدهب» في «كابيتانو مصر»

تشهد حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مواجهة بين طارق السيد، مدرب فريق «حمادة إمام»، وفريق «محمود الجوهري» بقيادة محمود أبو الدهب.

تعليمات خاصة لمحاولة تفادى الخسارة

وكان فريق طارق السيد قد خسر كل مبارياته حتى الآن، لذلك قرر الكابتن طارق السيد في بداية الحلقة منح لاعبيه تعليمات خاصة لمحاولة تفادي الخسارة من جديد والخروج من البرنامج، وقام بإيقاظ اللاعبين مبكرا، ومنحهم تعليمات إضافية.

وقال طارق السيد لللاعبين: «محتاجين نثق في نفسنا أكثر ونكون مستعدين، وعاوز أداء رجالة مش عاوز أي تراجع أو خسائر، عاوزكم تشرفوني».

برنامج «كابيتانو مصر»

وتقدم قناة ON بثًا مباشرًا لـ ثامن حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، لاكتشاف المواهب الشابة.

ويجرى إذاعة حلقات البرنامج، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة ON.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.