ظهور نتيجة «خامسة ابتدائي» 2023 في القاهرة ورابط الحصول عليها
كتب:
أميرة فكري
10:24 م | الخميس 26 يناير 2023
صورة أرشيفية
ظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 لمحافظة القاهرة، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة (الخدمات التعليمية.
رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، من خلال إدخال بيانات الخاصة بالطالب (إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، المرحلة الدراسية، الصف الدراسي، العام الدراسي، الفصل الدراسي).