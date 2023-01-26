موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس، للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، التي بدأت 12 يناير واستمرت حتى 17 من الشهر ذاته.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

وعن نتيجة الصف الخامس الإبتدائي بالاسم ورقم الجلوس، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وفق خطاب رسمي لها، أنّه سيتم اعلان النتيجة يوم السبت 28 يناير 2023، وذلك على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس، فور إعلانها مباشرة من خلال هذا الرابط.

ألوان نتيجة الصف الخامس الإبتدائى

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول بالألوان وليس الدرجات، وفقا للقرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقييم، لافتة إلى أنّ الطالب سيتعرف على مستواه في الاختبارات كما يلي.

- اللون الأزرق: يكون (85 لأقل 100) ويعني أنّ الطالب فاق التوقعات في المهارات واكتساب المعارف.

- اللون الأخضر: من 65 وحتى 85.

- اللون الأصفر: (50 لأقل 65) يوضح أنّ الطالب يحتاج إلى بعض الدعم.

- اللون الأحمر: من (1 لأقل من 50)، ويعني أنّ الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة.