رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس ظهرت الآن، ويمكن للطلاب الاتصال على رقم 09000100 من أي خط أرضي أو رقم 5757 من أي محمول.

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن الاستعلام رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، من المتحدث الآلي من على الموقع الرسمي للمديرية من هنــــــا.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المدارس، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها نهائياً في كشوف، في أماكن ظاهرة وواضحة للطلاب، حتي يستطيع الطلاب الحصول عليها بدون أي شروط أو مبالغ مالية.

خطوات الحصول علي نتائج نصف العام

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، أنه من المقرر أن يتم اعلان نتائج جميع صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية بالاسم ورقم الجلوس على الموقع بوابة نتائج التعليم الأساسي يوم السبت 28 يناير، حتى يستطيع الطلاب الحصول علي النتيجة والدرجات في جميع المواد الدراسية، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- الضغط علي نتيجة سنوات النقل للتعليم الإساسي.

- ادخال الأسم رقم الجلوس.

- الضغط علي حفظ.

- ظهور النتيجة بالدرجات لجميع المواد الدراسية.

- المجموع الكل لنتيجة الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول من 140 درجة.