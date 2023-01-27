تفاصيل وفاة أب حزنا على رحيل ابنه بكفر الزيات.. «أنا همشي وأنت هتيجي معايا»

من شدة تعلقه بابنه لم يقو على العيش عقب علمه بخبر وفاته أسفل عجلات القطار، بعدما تغيب عن منزله في قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بالغربية، لمدة 3 أيام، وسرعان ما لحق به بعد 4 أيام من حجزه في العناية المركزة بمستشفى كفر الزيات العام، ليلفظ عادل فريج، 47 عاما، أنفاسه الأخيرة صباح أمس الخميس، بحسب حديث ممدوح فريج، شقيق المتوفى، لـ«الوطن».

آخر ما قاله الابن لوالده

قال ممدوح فريج إن القصة بدأت الأربعاء الماضي، عندما خرج ابن شقيقه ويدعى وائل عادل فريج، 28 عاما، من منزله مستقلا أحد القطارات المتجهة إلى محافظة المنوفية: «كان بيعاني من اضطرابات نفسية، من ذوي الهمم، وقبل خروجه من المنزل قال لوالده أنا همشي وأنت هتيجي معايا، ودا آخر كلام بينهم».

العثور على الابن

وأضاف: «كنا متعودين أن وائل يطلع ويجي، بس المرة دي تغيب عن المنزل 3 أيام، وقمنا بالبحث عنه في كل مكان، إلى أن تم العثور عليه جثة هامدة في قرية طنوب بمحافظة المنوفية، بعد أن لقي مصرعه أسفل عجلات القطار، وتم دفنه بمقابر العائلة، في منتصف ليل السبت الماضي، ولم نخبر والده بوفاته خوفا عليه من الصدمة، ومن شدة تعلقه بابنه، إلى جانب أنه مريض غدة درقية، ومريض كلى وعدة أمراض أخرى».

الأب لم يحضر الجنازة

لم يحضر الأب جنازة ابنه خوفا عليه من الصدمة، ولكن مع سؤاله المتكرر عنه، أخبره المقربون منه بالواقعة بعد الانتهاء من مراسم الدفن وتشييع الجثمان، ما أدى لإصابته بتوقف في الكلى، واضطرابات شديدة في القلب، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام، وحجزه داخل العناية المركزة، بحسب «ممدوح».

وفاة الأب

وأكد شقيق الأب المتوفى حزنا على ابنه، أنه لفظ أنفاسه الأخيرة صباح أمس الخميس، وتم تشييع جثمانه ودفنه في مقابر العائلة بجوار ابنه بعد صلاة العصر، موضحا أن الأسرة في حالة انهيار وحزن شديد، «ملحقوش يقلعوا الأسود، كان في ناس بتيجي تعزينا في وائل، النهارده بيعزونا في الاثنين».