وفاة أب بالغربية حزنا على موت ابنه منذ 4 أيام في حادث قطار بالمنوفية

توفي شخص في العقد الخامس من العمر، مقيم بقرية الدلجمون، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، حزناً على وفاة نجله أسفل عجلات قطار بالمنوفية.

توفي حزنا على ابنه

وقال ممدوح فريج شقيق المتوفى إن شقيقه «عادل»، يبلغ من العمر 47 عاماً، وكان يعاني من عدة أمراض، وتعرض لوعكة صحية مفاجئة ولفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، بعد حجزه في لمدة 3 أيام بالعناية المركزة بمستشفى كفر الزيات العام حزنا على وفاة ابنه «وائل» منذ 4 أيام.

حادث قطار المنوفية

وأشار فريج إلى أن ابن شقيقه كان يعاني من اضطرابات نفسية، ومتغيبا من نهاية الأسبوع المنصرف، وعثر عليه بعد يومين من تغيبه متوفيا، بعد أن صدمه قطار في قرية طنوب بمحافظة المنوفية، وتم استخراج التصاريح الدفن واستلام الجثمان ودفنه في مسقط رأسه بمقابر العائلة.

الانتهاء من تصريح الدفن

وأضاف مبروك عطية أحد أهالي القرية، أنه جرى تشييع جثمان الشاب المتوفى مساء يوم السبت الماضي، من أمام الجمعية الزراعية، وفي اليوم التالي اشتد المرض على والده بعد دخوله في حالة نفسية سيئة، نقل على أثرها إلى المستشفى بكفر الزيات، ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم من مسجد البعل بقرية الدلجمون عقب الانتهاء من صلاة العصر.