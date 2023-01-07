وفاة شخص أثناء دفن جثمان سيدة بالوادي الجديد.. كان متطوعا لأعمال الخير

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة داخل مقابر منطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أثناء قيامه بدفن جثة سيدة متوفاة، ضمن عمل خيري تطوعي يحرص عليه منذ سنوات.

وفاة شخص داخل مقابر الوادي الجديد

وتوفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، هشام محمد مصطفى، والمعروف عنه التطوع لأعمال الخير، ومن بينها حفر المقابر وتجهيزها لدفن الموتى دون مقابل.

وقال عبد الخالق أبو زيد، من أهالي مدينة الخارجة، إن المتوفى أدى صلاة الفجر في جماعة، ثم توجه إلى مزرعته، وتم استدعائه لدفن سيدة متوفاة، وأثناء قيامه بعملية الدفن سقط على الأرض فجأة مغشيا عليه، ليتضح بعد الفحص أنه فارق الحياة.

المتوفى من فاعلي الخير

وأضاف «أبو زيد»، أن الراحل كان يستعد لدفن جثتين من أهالي الوادي الجديد ظهر اليوم السبت، حيث عُرف عنه فعل الخير والتطوع بهذه المهمة الإنسانية ابتغاء لمرضاة الله دون مقابل، موضحا أن عملية تجهيز المقابر للدفن شاقة وهناك مجموعات خيرية مخصصة لها، حيث تتم أعمال الدفن بمعرفة أشخاص يقومون بذلك من باب فعل الخير، دون الحصول على مقابل.

وتابع إن المتوفى كان يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من تاريخ مرضي سابق، وجاءت وفاته المفاجئة لتمثل حسن خاتمة لمشوار طويل من العمل الصالح امتد لسنوات، حيث وهب حياته للخير وخدمة ومساعدة الآخرين، وكان يشارك بشكل يومي في عمليات دفن الموتى، ويلبي طلبات الأهالي في أي وقت دون تأخر.