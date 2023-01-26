ضبط حلاق حاول دخول امتحان ثانوي صناعي بدلا من صديقه في المنوفية

تمكن مسؤولو إحدى لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي الصناعي في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط شخص أثناء محاولته دخول امتحان مادة الزخرفة بدلاً من صديقه، وتم التحفظ على الشاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الشرطة.

ضبط شاب حاول دخول الامتحان بدلاً من صديقه

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب الذي ضُبط أثناء دخول الامتحان بدلاً من صديقه يدعى «ي.ح»، ويعمل حلاقًا، وأن مسؤولي اللجنة المدرسية ضبطوا الشاب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بالقبض على شاب حاول دخول الامتحان بدلاً من صديقة في إحدى لجان امتحانات المدارس الصناعية بالمنوفية، حيث جري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تلا

وعلى صعيد آخر، أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم بين سيارة و«توك توك» في دائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.