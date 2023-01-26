استئصال ورم ليفي قبل عملية ولادة قيصرية لسيدة في المنوفية

نجح أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة المنوفية، في إجراء جراحة ناجحة لاستئصال ورم ليفي يبلغ حجمه 3 كيلوجرامات، قبل إجراء ولادة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 33 عاما، عانت من العقم لمدة 7 سنوات، ونجح الأطباء في عملية الولادة، كما تشهد حالة الأم والطفلة استقرارا بعد التدخل الجراحي.

استئصال ورم ليفي قبل الولادة

وأكد الدكتور محمد سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء واستشاري النساء والتوليد بجامعة المنوفية، أنه من الشائع استئصال الورم الليفي بعد القيصرية، وعكس المألوف كي نتمكن من إجراء القيصرية تم فتح البطن واستئصال ورم ليفي وزنه 3 كيلوجرامات كان يغطي أكثر من نصف الجدار الأمامي للرحم ويعوق شق الرحم لاستخراج الجنين الذكر بعد عقم ثانوي 7 أعوام لسيدة عمرها 33 عاما، وبعدها تم فتح الرحم واستخراج الطفل.

العملية استمرت لمدة 45 دقيقة

وأضاف سلامة في بيان له، أن إجراء العملية تم داخل مستشفى جامعة المنوفية وبمشاركة أطباء قسم أمراض النساء والتوليد بطب المنوفية، والأم والوليد بصحة وسلامة ولم يتم نقل دم للمريضة، وبفضل الله تم الحفاظ على الرحم في جراحة استغرقت 45 دقيقة، تحت تأثير مخدر نصفي، موجها الشكر للفريق الجراحي وطاقم التخدير المميز والتمريض.